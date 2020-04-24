انتحار آسيوي في الكويت بعدما اكتشف إصابته بكورونا

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أقدم وافد يحمل الجنسية الفلبينية في الكويت على الانتحار، حيث قام بشنق نفسه داخل دورة للمياه، عقب اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد حساب "خبر عاجل" عبر موقع "تويتر". https://twitter.com/Breakingkw/status/1253698593061470211 وسجلت الكويت، اليوم الجمعة، 215 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا في البلاد، خلال ال24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 2614. وحسب بيان لوزارة الصحة، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فإنه جرى تسجیل حالة وفاة واحدة من بین الحالات المصابة بالمرض، خلال الـ24 ساعة الماضیة وھي لمقیم من الجنسیة البنغلادیشیة، یبلغ من العمر 55 عامًا، وكان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة، منذ 9 أیام