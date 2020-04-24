في ظل إجراءات كورونا.. ارتفاع عدد عمليات السطو على المحلات التجارية في باريس

سجلت شرطة باريس ارتفاعا في عدد عمليات السطو على المحلات التجارية بالمدينة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبين تقرير لولاية الشرطة بالعاصمة الفرنسية ، أن 1114 محلا تجاريا تعرضت للسرقة خلال الربع الأول من 2020، بما في ذلك فترة الحجر الصحي التي فرضتها السلطات بسبب كورونا ابتداء من 17 آذار/مارس الماضي، مقارنة بـ 714 حالة سرقة في نفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 56 %.

وأكد مسؤول من بلدية باريس لموقع "أويست فرانس" أن الصيدليات كانت أكثر تعرضًا للسطو، والسبب رغبة اللصوص في الحصول على بضائع نادرة كالكمامات الطبية وبعض الأدوية، كما أنها المحلات التجارية الوحيدة المفتوحة حيث يمكن العثور على سيولة مالية.

في المقابل، سجلت الشرطة تراجعا في عدد السرقات المنزلية، حيث تعرض 3160 مسكنا للسرقة مقابل 3224 خلال العام الماضي، أي بتراجع نسبته 1.99 %، لكن ولاية الشرطة تتحفظ على هذا الرقم، لأن الكثير من السكان غادروا باريس خلال فترة الحجر الصحي، ولا يعرفون أن اللصوص قد زاروا منازلهم أم لا.

أما السرقات باستخدام العنف الجسدي وسرقة السيارات وافتعال الحرائق، فعرفت بدورها تراجعا، وكذلك الجرائم الجنسية التي تقهقرت من 706 حالات إلى 679 ، أي بنسبة -3.82 .

وأكثر ما يخشاه المسؤولون بولاية الأمن، هو ما يمكن أن ينتج عن فتح المحلات التي تبيع الخمور، والسرقات وترويج المخدرات حسب التقرير.

وراسلت عمدة باريس "آن هيدالكو" الأسبوع الماضي وزير الداخلية الفرنسية "كريستوف كاستانير"، لتطلب منه زيادة عدد عناصر الأمن بمنطقة شمال شرق باريس، التي تعرف تزايدا في الجريمة رغم إجراءات الحجر.

ورغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن عن رفع الحجر الصحي بتاريخ 11 أيار/مايو المقبل ، إلا أنه أشار يوم أمس الخميس خلال اجتماع مع رؤساء البلديات، إلى أن أي رفع لتدابير الحجر الصحي سيتم تكييفه مع كل منطقة، بناء على حجم الأضرار التي سببها وباء "كوفيد-19".