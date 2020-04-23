الخرطوم تصادر 1.2 مليار دولار من قيادي في حزب البشير

استردت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإنقاذ ومحاربة الفساد السودانية، يوم الخميس، أكثر من مليار دولار من عبد الباسط حمزة، القيادي في حزب الرئيس المخلوع عمر البشير.

وشملت المبالغ المستردة من حمزة أسهما وعقارات في شركة الاتصالات إم تي ان، وفندق السلام روتانا، وعفراء مول، إلى جانب مساحات شاسعة من الأراضي قدرت بملايين الأمتار.

وأعلنت اللجنة استرداد أكثر من 30 مليون سهم من شركة “لاري كوم” التابعة لعبد الباسط حمزة والمُساهمة في شركة MTN فرع السودان.

وضمت اللجنة، حسب مؤتمر صحفي عقدته يوم الخميس بالقصر الرئاسي في الخرطوم، الأسهم لصالح وزارة المالية السودانية، ووجهت المراجع القومي بالشروع فوراً في مراجعة حسابات شركة MTN.

وقال عضو اللجنة صلاح منّاع: "إن اللجنة ركزت في ملف اليوم على شخص ينتمي للحركة الإسلامية بدأ ضابطاً صغيراً وانضم لمنظومة العمل الخاص في التنظيم العسكري، وعبر عمله سيطر على أموال تقدر بأكثر من 2 مليار دولار، وتحول في ليلة وضحاها لرجل أعمال كبير هو عبدالباسط حمزة".

وأضاف مناع، أن عبد الباسط وعبد العزيز عثمان سيطرا على قطاع الاتصالات وتم في عهدهما بيع شركة "موبيتل" بحوالي 10% من قيمتها بـ 1.3 مليار دولار، وأشار إلى أن عبد الباسط يُعد من أكبر المساهمين في شركة “أم تي أن” للاتصالات.

وأعلن أن اللجنة استردت مجموعة من أسهم شركة "زوايا المستقبل المحدودة" التابعة لعبد الباسط حمزة في مجموعة من شركات MZK وتسجيلها باسم وزارة المالية.

وقال: "تم استرداد أسهم عبدالباسط حمزة في شركة زوايا المستقبل المحدودة 31% من الأسهم- فندق (السلام روتانا) وتسجيلها باسم وزارة المالية".

وأشار إلى أن فندق السلام روتانا و”عفراء مول” أنشئا في أرض ملك لحكومة السودان وخصصت كمساهمة لعبد الباسط حمزة في الشركتين.

فيما تم استرداد عقارات من شركة “لاري كوم” مساحتها تتجاوز 13.7 مليون متر مربع تقع بالقرب من فندق الصداقة بالخرطوم بحري.

وأفاد عضو اللجنة، محمد الفكي سليمان، بأن اللجنة رأت تأجيل نشر عدد من القرارات لما بعد شهر رمضان بخصوص موظفين وصلوا لمناصبهم في كل وزارات الدولة كجزء من التمكين.

كما استردت اللجنة آلاف الأفدنة والعقارات من الحاج عطا المنان المعتقل ضمن قادة نظام البشير.

وبدأت لجنة إزالة التمكين استرداد أموال وعقارات من قادة نظام البشير نهبت من المال العام خلال الـ30 عاما الماضية من حكم البشير (1989 - 2019).