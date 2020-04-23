"خادمة نيجيرية للبيع بـ1000 دولار".. إعلان يوقع صاحبه في قبضة الأمن اللبناني

قالت المديرة العامة للوكالة الوطنية النيجيرية لحظر الاتجار بالبشر، جولي عُكّة - دونلي لصحيفة الغارديان، إن المحققين الجنائيين ذوي الاختصاص، تسلموا قضية اللبناني "وائل جرو" الذي عرض في الفيسبوك جواز سفر خادمة نيجيرية، وقال إنها معروضة للبيع بسعر 1000 دولار.

ونقلت صحيفة الغارديان االبريطانية عن الناشطة ريني أبي سعد، التي شاركت في الحملة على السوشيال ميديا ضد فعلة وائل جرو، إن السلطات اللبنانية تتابع الأمر حتى بعد أن حذف " الجرو " ما نشره.

ولاحقا، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنه "في إطار متابعة قيام أحد الأشخاص بنشر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض فيه سيدة للبيع من الجنسية النيجيرية، تعمل لديه في الخدمة المنزلية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، أوقفت المديرية صاحب الإعلان السوري (و.ج) والتحقيق معه جار بإشراف القضاء المختص.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي اللبناني صورة الإعلان الذي نشره ثم حذفه "وائل"، والذي يتضمن اسم الفتاة النيجيرية "بياس أوفومو" المولودة في 19 مايو 1988، ورقم جواز سفرها الصادر في 23 مايو 2018، وينتهي في 22 مايو 2023، مع المبلغ المطلوب لبيعها.

يشار إلى أن صفحة الفيسبوك التي نُشر عليها إعلان البيع، تتضمن النص بأنها" فقط لتسهيل الشراء والبيع بين الأطراف المعنية وليست مسؤولة عن ما يتم نشره على الصفحة"، لكن مشغليها كما قال موقع " بنش" الذي يتابع القضية، لم يردوا على الاتصال الذي أجري معهم.

حوادث سابقة

وكانت مسؤولة دائرة الهجرة في الحكومة النيجيرية، دابيري ايروا، قالت إن وزارة العمل اللبنانية شجبت ما نشره وائل جرو ووصفته بأنه لا أخلاقي ويتنافى مع القوانين اللبنانية.

يشار إلى أن شرطة نيجيريا كانت أعلنت، الشهر الماضي، عن "إنقاذ" امرأتين نيجيريتين، قيل إنه جرى تجنيدهما في بيروت لأعمال غير متفق عليها سلفا في عقود التشغيل.