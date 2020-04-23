إدانة أحد مشاهير التواصل الاجتماعي في الإمارات

أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانة أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر مواد من شأنها المساس بالآداب العامة، إضافة إلى إدانته بتهمة تشويه العملة الوطنية.

وأيدت محكمة الاستئناف تغريم المتهم 300 ألف درهم (ما يعادل 81 ألف دولار) ومنعه من الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عام، إضافة إلى غلق كافة حساباته الإلكترونية ومصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة.

وأكدت نيابة أبوظبي أن المادة 17 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ تنص على أنه: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. موضحة أن استخدام تقنيات الاتصال الحديث في الجريمة يعتبر ظرفا مشددا للعقوبة وفق القانون.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة، في وقت سابق، على خلفية انتشار مقاطع فيديو تتضمن سلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة، إضافة إلى ظهوره في أحد المقاطع وهو يستخدم العملة الإماراتية في حرق البخور.

وقضت محكمة الجنح في أبوظبي، بناء على الأدلة المقدمة من النيابة العامة، بإدانة المتهم بما نسب إليه والحكم عليه بغرامة 300 ألف درهم (ما يعادل 81 ألف دولار) عن التهمتين إضافة إلى وقف حساباته الإلكترونية ومنعه من الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومصادرة الأجهزة المستخدمة.

ولم يرض المتهم بالحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف كما طعنت النيابة مطالبة بتشديد العقوبة، ولكن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي.