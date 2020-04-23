حبس الناشطة المصرية حنين حسام في قضية "التحريض على الفجور"

أمر النائب العام المصري، بحبس الناشطة حنين حسام، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفجور.

وقالت النيابة العامة في بيان لها إنها ستعلن تفصيلات ما أسفرت عنه التحقيقات، يوم الخميس، وما وجه للمتهمة من اتهامات.

وسبق أن أعلن رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، إحالة حنين حسام الطالبة بكلية الآثار، للتحقيق، على خلفية ظهورها بفيديو تدعو فيه الفتيات للظهور في بث مباشر للتعارف، حيث اعتبر البيان الصادر عن جامعة القاهرة أنها "قامت بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية".وأوضحت جامعة القاهرة في بيان لها أنه "سبق أن تلقت الإدارة المختصة، العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعي انتماءها لجامعة القاهرة، بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية" وفقا البيان.

وقال رئيس الجامعة محمد الخشت، إن "قرار إحالتها للتحقيق جاء بعد عمل بحث عن اسمها بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار"، موضحًا أنه "على الفور تمت إحالتها للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها".