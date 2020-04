بوفون السعودي يثير جدلًا بعد دعوة متابعيه لضرب زوجاتهم (فيديو)

View this post on Instagram

أثار المدون الشهير باسم "بوفون السعودي" حالة من الجدل والغضب بين المتابعين، بعد بثه مقطع فيديو عبر حسابه في سناب شات دعا فيه متابعيه لضرب زوجاتهم اللواتي لا يتزين لهم. وقال بوفون، الذي يعرف نفسه بأنه "ناشط سنابي": "الرجال اللي حرمته ما تتجدد له كل يوم.. تيجي بشكل جديد. مظهر جديد.. تثيره.. يضربها لين تنتفخ.. ولو يطلقها زين". وتابع: ".. أوجه نصيحة لمتابعيني الأعزاء المتزوجين، اللية اضربوا الحريم.. لا ترقد غير مضروبة، دور لها خطأ قبل 3 شهور سوته واجلدها الآن..". وأثار مقطع الفيديو عاصفة من الانتقاد والغضب على موقع تويتر، وسط دعوات لمعاقبة بوفون. وبعد انتشار المقطع أعلن مركز بلاغات العنف الأسري أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه "بوفون". . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #الرياض #جدة #مشاهير #بوفون_السعودي #مشاهير_الفلس #سعوديات #اعتداء #ضرب #زواج #تعدد #تعنيف #تنمر #تحريض #سناب_شات #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #video #ksa #saudiarabia