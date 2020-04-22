بوفون السعودي يثير جدلًا بعد دعوة متابعيه لضرب زوجاتهم (فيديو)

أثار المدون الشهير باسم "بوفون السعودي" حالة من الجدل والغضب بين المتابعين، بعد بثه مقطع فيديو عبر حسابه على "سناب شات" دعا فيه متابعيه لضرب زوجاتهم اللواتي لا يتزيَّن لهم.

وقال بوفون، الذي يعرف نفسه بأنه "ناشط سنابي" ويتابعه أكثر من 66 ألف شخص على إنستغرام:"الرجل إلّي حرمته ما تتجدَّد له كل يوم.. تيجي بشكل جديد. مظهر جديد.. تثيره.. يضربها حتى تنتفخ.. ولو يطلقها زين".

وتابع: ".. أوجه نصيحة لمتابعيني الأعزاء المتزوجين، الليلة اضربوا الحرمة.. لا ترقد غير مضروبة، دور لها خطأ قبل 3 شهور سوته واجلدها الآن..".

وأثار مقطع الفيديو عاصفة من الانتقاد والغضب على موقع "تويتر"، واسع الاستخدام في السعودية، وسط دعوات لمعاقبة بوفون.

وقال الكاتب السعودي إبراهيم المنيف:"المدعو صاحب حساب #بوفون_السعودي ينصح المتابعين بضرب زوجاتهم!، ألا يعد هذا المحتوى تحريضًا على العنف الأسري؟ ألا يستوجب إيقافه، ومعاقبته، وإقفال حسابه؟".

وتابع:"تعليق خاص:"مشاهير الفلس تمادوا حتى وصلوا إلى مرحلة التحريض على التعنيف الأسري، وبشكل صريح".

سؤال لـ:

* @Mhrsd_1919

* @bip_ksa

المدعو صاحب حساب #بوفون_السعودي ينصح المتابعين بضرب زوجاتهم!

*الا يعتبر هذا المحتوى تحريض على (العنف الأسري)؟

*الا يستوجب ايقافه، ومعاقبته، وإقفال حسابه؟

>تعليق خاص:

🚫#مشاهير_الفلس تمادوا حتى وصلوا لمرحلة التحريض على التعنيف الأسري، وبشكل صريح🚫 pic.twitter.com/mMAuoj1vMj — إبراهيم المنيف (@altamimi14) April 22, 2020

وقالت مغردة باسم أم فهد:"ما حد خرَّب المجتمع فوق خرابه غير هذه الأشكال". وبعد انتشار المقطع أعلن مركز بلاغات العنف الأسري أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه "بوفون". وقال الحساب الرسمي للمركز ردًا على تغريدة الكاتب إبراهيم المنيف:"أخي العزيز إبراهيم.. تم اتخاذ اللازم مع الجهات المختصة، شاكرين لك".