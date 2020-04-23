رجل يسرق ميراث والدته بقيمة 165 ألف جنيه إسترليني وهكذا صرفه

سرق مدمن قمار ميراث والدته وشقيقتيه بقيمة 156000 جنيه إسترليني، ثم وضع المبلغ كاملا في تداول الأسهم وسبائك الذهب في البورصة، ولكنه خسر جميع استثماراته.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ريتشارد بوتر 56 عاما، والذي لديه كشك سابق في سوق ليستر بمدينة ليستر البريطانية، لديه هوس كبير في القمار والاستثمار في مضاربات الأسهم، لأكثر من عشرين عاما.

وفي غضون هذه السنوات أهدر مبالغ هائلة، حيث تداول أكثر من 600000 جنيه إسترليني في البورصة، ولكنه خسر المبلغ بالكامل.

وأظهرت محكمة ليستر كراون البريطانية، أن بوتر 56 عاما، استغل إصابة والدته بالخرف، وبدأ في سرقة مدخراتها وميراث شقيقتيه، منذ العام 2012م، حيث على مدار سبع سنوات، نقل الأموال من حساب والدته البنكي إلى حسابه، أثناء قيامه برعايتها.

ولم تكن والدته التي توفيت العام الماضي عن عمر 87 عاما، على علم بأن ابنها أفرغ حسابها المصرفي، ولم يترك المال المُخصص لدفع جنازتها.

وقالت شقيقتاه : وقت وفاة والدتي لم يكن لديها الوسائل المالية لتسوية شؤونها أو دفع ثمن الجنازة التي كانت تستحقها"، حيث اعتبرتا سلوك شقيقهما بالغريب والذي عمل على تمزيق العائلة.

وقررت المحكمة سجن بوتر لمدة 28 شهرا، بعدما أقرّ بأنه مذنب في السرقة.