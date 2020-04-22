مجموعة متطرفة تسرب بيانات 25 ألف موظف في مؤسسات تكافح كورونا

قالت صحيفة واشنطن بوست إن بيانات موظفي مؤسسات تكافح ضد فيروس كورونا تم تسريبها ونشرها على شبكة الإنترنت.

وبحسب الصحيفة، فإن البيانات المسربة عبارة عن عناوين ورموز بريد إلكتروني، يُعتقد أنها لموظفين لدى مؤسسات مختلفة أبرزها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة (HIV)، ومنظمة الصحة العالمية، ووقف غيتس، ومعهد ووهان لأبحاث الفيروسات في الصين.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة "SITE " الاستخباراتية، المختصة في متابعة التنظيمات المتطرفة والإرهابية على شبكة الإنترنت، رصدت تسريب عناوين ورموز قرابة 25 ألف بريد إلكتروني، الأحد والإثنين الماضيين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت عناوين ورموز البريد الإلكتروني هذه تعود بالفعل لموظفي هذه المؤسسات أم لا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لدى مجموعة "SITE " الاستخباراتية بأن من قام بعملية تسريب ونشر المحتويات المذكورة مجموعات نيونازية (النازيون الجدد) واليمين المتطرف.

وحتى عصر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و585 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 179 ألفا، وتعافى أكثر من 705 آلاف، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.