"الداخلية" الكويتية تكشف تفاصيل اعتداء ابن فنان شهير على رجل أمن وإحراقه مركز شرطة

كشفت وزارة الداخلية في دولة الكويت عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر" ملابسات إقدام نجل فنان شعبي معروف على حرق النظارة المحتجز فيها بالصليبخات، وتسببه باختناق عدد من العساكر تم نقلهم إلى المستشفى، فيما يرقد أحدهم بالعناية المركزة.

وذكرت "الداخلية" في بيانها، في تفاصيل الواقعة، أنه ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بوجود تهجم وتهديد على منزل أحد المواطنين، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ، وعند طلب الإثبات من المتهجم، رفض التعاون واعتدى على رجال الأمن، ما أسفر عن إصابته وتم استخراج تقرير طبي بحالته، وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الأمن، ونقله لاحتجازه بنظارة المخفر.

وتابع البيان أنه "أثناء احتجاز المتهجم قام بافتعال حريق داخل النظارة، معرضا ثلاثة من رجال الأمن إلى الاختناق، وتم نقل رجال الأمن إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإخماد الحريق".

وأكدت "الداخلية" أن اثنين من رجال الأمن خرجا من المستشفى بعد علاجهما، فيما الثالث لا يزال يتلقى العلاج، مبينة أنه تمت إحالة المتهجم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.