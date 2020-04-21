مصر تكشف هوية "نيوتن" وتحيله للنائب العام

كشف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، شخصية كاتب المقالات الموقعة باسم وهمي في صحيفة "المصري اليوم"، المحلية، بعدما أثار جدلًا واسعًا بحديثه عن حكم ذاتي فيدرالي في سيناء.

وتنشر الصحيفة المحلية مقالًا بتوقيع اسم وهمي هو "نيوتن"، ولا أحد من القراء يعرف الاسم الحقيقي لكاتبه الأصلي.

وبدأت مقالات نيوتين مؤخرًا تثير جدلًا بعدما تحدث عما عُرف إعلاميًا بصفقة القرن، وبعدما تناول فكرة إقامة حكم ذاتي في شبة جزيرة سيناء، وفصلها عن القاهرة.

وأعلن المجلس الأعلى للإعلام، إحالة كاتب المقالات للنائب العام للتحقيق، بعد إعلان اسمه وهو صلاح دياب، مؤسس الصحيفة والمساهم في ملكيتها.

واتخذ المجلس قررًا بإلزام الصحيفة وموقعها الإلكتروني بنشر وبث اعتذار للجمهور عن "المخالفات التي ارتكبتها خلال 3 أيام، مع إلزامها بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني، وتغريم الصحيفة مبلغ 250 ألف جنيه مصري، وحجب الباب الذي نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة 3 أشهر".

كما قرر المجلس "إحالة رئيس تحرير الصحيفة إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين، واتخاذ تدابير وقائية بمنع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، والمواقع الإلكترونية، من ظهوره لحين انتهاء المساءلة التأديبية".

وأوضح المجلس في بيانه أن "الصحيفة ارتكبت مخالفات جسيمة تنتهك أحكام الدستور والقانون، وتخالف ميثاق الشرف المهني، وتنشر وتبث الضغينة التي قادها صاحب سلسلة المقالات المُشار إليها".