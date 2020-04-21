الإمارات.. الإفراج عن مئات السجناء بمناسبة حلول شهر رمضان

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أعلنت الإمارات يوم الثلاثاء الإفراج عن 1511 سجينا وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقالت وكالة أنباء الإمارات الثلاثاء، "إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أمر بالإفراج عن هذا العدد من المسجونين ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة والتكفل بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم". وأضافت الوكالة أن هذا القرار يأتي في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم."