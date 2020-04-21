السعودية .. محتالان باكستانيان يدّعيان توفير لقاح "كورونا"

أوقفت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مقيمين من الجنسية الباكستانية في قضيتين متشابهتين، إثر انتحالهما صفة "ممارس صحي" وادعائهما توفير لقاح ضد فيروس "كورونا"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، بأن "المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكّن شرطة المنطقة، من الإطاحة بمقيمين من الجنسية الباكستانية في قضيتين منفصلتين، كلاهما في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد انتحالهما صفة (ممارس صحي) وادعاء توفير لقاح ضد فايروس كورونا المستجد (COVID-19)، ونشر ذلك بين بني جلدتهما، وضبط بحوزتهما مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية، بعضها منتهية الصلاحية، وقد تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة".