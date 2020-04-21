كويتية تحاول دهس ضابط للخروج من منطقة معزولة

احتجزت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، مواطنة في العقد الثالث من عمرها، داخل مخفر الشرطة، على ذمة قضايا إهانة موظف، والشروع في دهس ملازم، ومحاولة الهرب من منطقة معزولة.

ووفق صحيفة "الأنباء" المحلية، فإنه أثناء تواجد دورية مرور تابعة لمحافظة الأحمدي، بقيادة ملازم عند منطقة المهبولة المعزولة، تم رصد مركبة قادمة من المهبولة، تقودها كويتية (33 عامًا)، وعند التأكد من هويتها، تبيّن أنها تريد الخروج من منطقة المهبولة، وأصرت على ذلك، رغم رفض قائد الدورية، ما دفعها إلى التلفظ عليه بألفاظ نابية، ومحاولة دهسه، فتمت السيطرة عليها وتحويلها إلى مركز الشرطة.

وقالت الكويتية في التحقيقات، إنها "مخنوفة" من وجودها قيد الحظر، وأنها بصحة جيدة (ليست مصابة بفيروس كورونا) ولا تعرف لماذا تم فرض الحظر على الجميع، نافية اتهام الضابط لها بمحاولة دهسه.