القبض على المصرية حنين حسام بتهمة التحريض على الفجور (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على الفتاة المصرية حنين حسام، صاحبة الفيديو المثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، والذي تقوم فيه بتحريض الفتيات على الفسق والفجور من خلال تطبيقات مثل: "تيك توك" و"لايكي".

وشكّلت وزارة الداخلية المصرية فريقا طوال الساعات الماضية، للانتهاء من إجراءات القبض عليها بعد بثها مقطع فيديو يحرض على الفجور، وتم تحرير محضر بالواقعة ضدها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، على أن يتم عرضها على النيابة المختصة خلال الساعات المقبلة.

وكان محام مصري تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد الطالبة حنين حسام، الناشطة على تطبيق "تيك توك"، والتي أثارت جدلا واسعا في مصر، متهما إياها بالتحريض على الفجور.

وتسبب مقطع فيديو حنين حسام، بغضب عارم لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بمعاقبتها، بعدما حثت الفتيات على الانفراد بأنفسهن والظهور في بث مباشر مقابل مبلغ مالي يصل إلى 300 دولار.

وتملك حنين حسام على حسابها في "تيك توك"، عددا كبيرا من المتابعين من جميع أنحاء الوطن العربي، وتم تداول مقاطع الفيديو الخاصة بها على نطاق واسع منذ أسابيع، قبل أن تنشر الفيديو الأخير الذي دفع المحامين لتقديم بلاغات ضدها.