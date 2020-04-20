عربي يحرق علم بلاده في تركيا لعدم تمكنه من العودة بسبب كورونا (فيديو)

أثار شخص يحمل الجنسية المغربية متواجد حاليا في تركيا، غضب رواد مواقع التواصل بسبب إقدامه على إحراق العلم المغربي.

وقالت مواقع محلية إن المواطن المغربي أقدم على فعلته، لعدم تمكنه من العودة بسب إجراءات تعليق الرحلات الخارجية التي أقرتها السلطات المغربية للحد من جائحة كورونا.

وذكر موقع "الجريدة24" المغربي الاثنين ،استنادا إلى تصريح من "زهرة جامة" عضو الحزب الحاكم بتركيا ، أنه سيتم "اعتقال المعني بالأمر فور توصل السلطات التركية بطلب من المملكة المغربية، وترحيله لاحقا إلى المغرب قصد التحقيق ومتابعته أمام القضاء" .

كما كشف الموقع أن الفندق الذي يتواجد به ذلك الشخص،تدفع تكاليفه الدولة المغربية لإيواء مواطنيها العالقين بتركيا.

وأشار إلى أن المعني بالأمر سبق أن تقدم بطلب اللجوء إلى تركيا، لكن السلطات رفضت الطلب لعدم توفره على الشروط الأساسية.

وتعرف بعض المدونين على الشخص، باعتباره من سكان مدينة "بركان" شرق المغر ، وأيضا لانتمائه لحزب مغربي معروف،كما انتشرت صور له رفقة رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران داخل منزله.



وأثار هذا التصرف العديد من ردود الفعل الغاضبة بين المتصفحين المغاربة، والتي وصفت الشخص بأبشع النعوت.

كما طالبت جمعيات الجالية المغربية بكل من تركيا وفرنسا وإيطاليا، من السفير المغربي بالعاصمة اسطنبول تقديم شكوى إلى السلطات التركية لاعتقاله وتقديمه للمحاكمة بالمغرب.