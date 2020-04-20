مقطع فيديو صادم لرجل يدوس القرآن الكريم يثير الغضب في السعودية‎

أثار مقطع فيديو صادم لشخص يدوس القرآن الكريم بقدمه، موجة غضب واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الاثنين، بعد أن بدا بأن صاحب الفعلة المسيئة سعودي الجنسية أو مقيم في المملكة بحسب ما يقول كثير من المدونين.

ويظهر في الفيديو الذي يعتذر "إرم نيوز" عن نشره احتراماً للقرآن الكريم والمشاعر الدينية، شخص يكرر عدة مرات دوس الكتاب المقدس دون أن يكشف عن دوافعه في فعلته التي تخالف القوانين بجانب كونها مثيرة لغضب المسلمين في المملكة وجميع أنحاء العالم.

واستدل مغردون سعوديون في موقع تويتر، على كون الفيديو تم تصويره في السعودية، من خلال صاحب حساب في موقع "إنستغرام" نشر الفيديو أول مرة، وبدا أنه سعودي وفق مغردين سعوديين.

وحذف صاحب ذلك الحساب الذي لا يمكن لـ "إرم نيوز" التحق من هويته، الفيديو المسيء، كتب ما يشبه الاعتذار قائلاً إنه تاب عن فعلته.

مطالبات بالقبض على شخص ظهر عبر مقطع #فيديو (نعتذر عن نشره) في تطبيق الانستقرام يدوس على المصحف الكريم بقدميه، وبعد ردود غاضبة وتهديده بالابلاغ عليه، أعلن توبته عبر البروفايل ومن ثم قام بحذف المقطع.

.#رجل_يدعس_القران

. pic.twitter.com/kdxk3JWw1s — أخبار السعودية - هام (@Newss_24) April 20, 2020

شاركوني فضلاً هنا 👇🏼ليتم القبض على هذا المجرم

#رجل_يدعس_القران — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) April 20, 2020

لكن ذلك الاعتذار لم يوقف موجة الغضب التي تسبب بها والمطالب بالقبض عليه من قبل الجهات الأمنية المختصة التي تلقت الكثير من البلاغات الإلكترونية حول الفيديو.

#رجل_يدعس_القران

حسبنا الله ونعم الوكيل عليه.

اللهم اننا نبرأ اليك من فعله. — محمد هادي (@mhm8889) April 20, 2020

حسبي الله ونعم الوكيل ربي لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا مفروض مانكتب رجل نكتب سفية #رجل_يدعس_القران — عبدالله (@abdallah1434) April 20, 2020

وقال الكاتب السعودي، إبراهيم المنيف، في تعليق على الفيديو "*أولاً: الرحمة في هالأمور غير مطلوبة! (#رجل_يدعس_القران) كان مستوعب سوء فعلته، ولو تم التهاون معه سيتمادى غيره! (لابد أن تطبق عليه أقصى العقوبات) *ثانياً: القرآن الكريم كتاب مقدس، وسواء كنت مؤمن به أو غير مؤمن، فأنت مجبور على احترامه مهما كان اعتقادك، وأيّاً كان موقعك الجغرافي".

*أولاً:

الرحمة في هالأمور غير مطلوبة!

(#رجل_يدعس_القران) كان مستوعب سوء فعلته، ولو تم التهاون معه سيتمادى غيره!

(لابد أن تطبق عليه أقصى العقوبات)

*ثانياً:

القرآن الكريم كتاب مقدس، وسواء كنت مؤمن به أو غير مؤمن، فأنت مجبور على احترامه مهما كان اعتقادك، وأيّاً كان موقعك الجغرافي✋ — إبراهيم المنيف (@altamimi14) April 20, 2020

وتجرم القوانين السعودية شأن غالبية بلدان العالم الإسلامي، وحتى خارجه إلى حد كبير، الإساءة للرموز الدينية المقدسة، بينما تسببت حوادث إساءة سابقة للقرآن الكريم وللنبي محمد عليه الصلاة والسلام، بتداعيات عالمية.