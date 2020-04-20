شرطة سلطنة عمان تكشف حقيقة اعتداء محافظة ظفار

كشفت شرطة عُمان السلطانية، عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر"، حقيقة التغريدات التي انتشرت عن وجود قطاع طرق يروعون الناس في محافظة ظفار، نافية صحة المعلومات الواردة بشأنها.

وأكدت الشرطة في تغريدتها، أنه تم استدعاء صاحب التغريدات للتثبت من صحتها، حيث أقر بعدم صحة المعلومات التي نشرها، وأنه قام بنشرها لدواع خاصة.

اتخذو معه اقصى عقوبة لانه يهدد الامن ويروع الناس الامنين

الي يسال عن السالفة هذي هي الاشاعة انتشرت امس كالنار ع الهشيم : pic.twitter.com/np8dYLogEA — مهْمل 🇴🇲 (@SenatorTimScot) April 19, 2020

وتناقل رواد مواقع التواصل، تغريدات لشخص يحذر من قطاع طريق؛ بدعوى أنهم يقومون بإيقاف السيارات وإيهام الناس أن سيارتهم معطلة، ليقوموا لاحقا بتهديدهم وسرقتهم، مضيفا أن أحد المجني عليهم توجه لمركز الشرطة وأبلغهم بالواقعة، فأكدوا له أنه "ثاني بلاغ يردهم بشأن قطاع الطريق".