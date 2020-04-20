شاب مصري يمنع عاطلا من التحرش بفتاة فذبحه

شهدت مصر ضحية شهامة جديدا حين أقدم عاطل على قتل مواطن ذبحا بسكين في الشارع لمجرد أن الأخير حاول منعه من معاكسة فتاة في منطقة البساتين جنوب البلاد.

وفي التفاصيل، نشبت مشاجرة عنيفة بين "عاطل" وأحد المواطنين بسبب قيام الأخير بتصديه لمعاكسة فتاة في منطقته، وهو ما أشعل غضب المتهم فقام بإخراج سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته وطعن به الضحية فأصابه بجرح قطعي بالرقبة فلفظ أنفاسه في الحال.

وتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالي بتفاصيل الواقعة وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة ويكثفون جهودهم لضبط المتهم الهارب، فيما تم نقل الضحية بسيارة إسعاف إلى المشرحة.

يذكر أن البلاد شهدت بضع وقائع مشابهة في الأشهر الأخيرة أثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل كون الضحايا لا ذنب لهم سوى الدفاع عن غيرهم.

وكانت أحدث تلك الوقائع وفاة الشاب القبطي "مينا رضا" الذي ضحى بحياته في سبيل استغاثة سيدة على رصيف في محطة مترو بالقاهرة، وحين لحق اللص دفعه على عجلات القطار فتوفي فأطلق عليه "شهيد شهامة.

وشهدت البلاد في الأشهر الماضية قصة محمود البنا 17 عاما الذي لقي مصرعه على يد آخر يدعى "محمد راجح" في محافظة المنوفية بسبب اعتراضه على تحرش الأخير بفتاة وشغلت الحادثة الرأي العام في مصر.