النيابة العامة الكويتية توقف سيدة أعمال من أصول مصرية (صورة)

أوقف النائب العام في الكويت، المستشار ضرار العسعوسي، سيدة الأعمال الشهيرة والإعلامية داليا بدران؛ لاستكمال التحقيقات معها في الدعوى المرفوعة ضدها من قبل وزارة الداخلية.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مطلع، أن النيابة وجهت لداليا بدران، وهي كويتية الجنسية من أصول مصرية، تهمة الإساءة للكويت والقوات المسلحة، وسيتم استكمال التحقيقات معها يوم غد الإثنين.

وأحالت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، قضية بدران قبل عدة أيام إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معها بعد تقديم بلاغ ضدها بتهمة "زعزعة الأمن الداخلي، وإثارة الفوضى والفتنة، والتحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج".

وكانت سيدة الأعمال الشهيرة قد أثارت استياء الكويتيين مؤخرا؛ من خلال تغريدات منسوبة إليها، تم وصفها بـ"المثيرة للفتنة والفوضى"؛ مما دفع عددا من المحامين لتقديم شكاوى ضدها للمطالبة بمحاسبتها.

وطالب الكويتيون بمحاسبة السيدة بدران وسحب جنسيتها؛ وذلك عقب تداول بيان آخر منسوب لها، تضمن اعتذارا عما صدر منها، إلا أنه لم يلق قبولا لدى العديد من المواطنين.

وكانت داليا بدران قد أنشأت عام 2002 مصنعا في مجال الطب البديل، لتعتبر أول كويتية تنشئ مصنعا متخصصا باكتشاف منتجات لعلاج مشاكل صحية مختلفة، وسبق أن حصلت عام 2017 على جائزة أمير الكويت لأفضل المصانع الوطنية، فضلا عن اختيارها سفيرة للتسامح والسلام لثلاث سنوات على التوالي من قبل منظمة السلام والتسامح.