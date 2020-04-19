الكويت.. انتحار هنديين في ظروف غامضة

انتحر وافدان من الجنسية الهندية شنقا في الكويت، أحدهما في منطقة الفروانية والآخر في المنقف.

وكانت الحالة الأولى للوافد الذي يقطن في الفروانية، حيث وصل رجال الأمن والإسعاف إلى موقع الحادثة عقب تلقيهم بلاغا، ليجدوا الوافد معلقا من رقبته بسلك نحاس على درج العمارة التي يقطنها.

وكشف مصدر أمني لصحيفة "الراي" المحلية "أن الوافد فارق الحياة لدى وصول رجال الأمن دون معرفة أسباب انتحاره، وتمت إحالة الجثة إلى الطب الشرعي".

ووقعت حالة الانتحار الأخرى في منطقة المنقف، حيث شنق الهندي الآخر نفسه من خلال ربط نفسه بحبل في سقف الغرفة التي يقطنها، وقد أحيلت جثته كذلك إلى الطب الشرعي.