بعد معركة بالأسلحة النارية.. إحباط محاولة ستة عراقيين إدخال مواد مخدرة إلى الكويت

ضبط رجال أمن الحدود في الكويت، اليوم السبت، ستة عراقيين حاولوا التسلل إلى داخل البلد الخليجي لإدخال كميات من المواد المخدرة إلى شركاء لهم في البلاد.

وتم ضبط المتسللين عقب تبادل إطلاق النار بين أمن الحدود الكويتي وشركاء العراقيين في الجانب العراقي، حتى تمت السيطرة على الوضع من قبل الأمن الكويتي، وإلقاء القبض على العراقيين المتسللين، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، "أنه تبين أن دخول العراقيين إلى البلد الجار كان بهدف إيصال المواد المخدرة إلى شركائهم في الجانب الكويتي، وقد تم إحالتهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات".

وتشهد الحدود الكويتية بين الحين والآخر محاولات لإدخال مواد مخدرة إلى البلاد عن طريق متسللين من بعض الدول المجاورة، وسط جهود محلية مكثفة للتصدي لهم وضبطهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.