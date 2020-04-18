العراق.. أمر قبض بحق اثنين من أبناء رئيس ديوان الوقف السني السابق عبداللطيف الهميم

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أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمرا بالقبض على نجليّ رئيس ديوان الوقف السني السابق، الشيخ عبداللطيف الهميم. وأظهرت وثائق نشرتها وسائل إعلام عراقية، صدور أمر القبض بحق نجليّ الهميم؛ إثر تهم مختلفة. وقالت الوثيقة، "إلى أعضاء الضبط القضائي، وأفراد الشرطة كافة، وكل من تقع هذه المذكرة بين يديه، إنكم مأذونون بالقبض على المتهم، محمد عبداللطيف الهميم، وسرمد عبداللطيف الهميم". وتأتي تلك المذكرة في ظل اتهامات يواجهها رئيس الديوان وأبناؤه، بالتورط في ملفات فساد، خلال تسلمه الديوان منذ عام 2014، لكن أيا منها لم تثبت حتى الآن.