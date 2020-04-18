السعودية .. ما شرط والد موسى الخنيزي للتنازل عن حقه الشخصي في قضية خاطفة الدمام؟ (فيديو)

قال علي الخنيزي والد المختطف موسى الخنيزي، إن بيان النيابة العامة الذي صدر بشأن قضية خاطفة الدمام، والذي تمت المطالبة فيه بتوقيع حد الحرابة على 3 من المتهمين بينهم الخاطفة أسعده كثيرًا وأثلج صدره، واصفًا إياه بأنه عبرة لمن تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.

وأعلن الخنيزي من خلال مداخلة له عبر فضائية "الإخبارية" استعداده للتنازل عن حقه الخاص في قضية خاطفة الدمام مقابل شرط وحيد هو اعترافها ببقية جرائم الخطف، وكشف المشاركين معها، وذلك من أجل تحقيق فرحة للعائلات الأخرى.

وقال الخنيزي:"النيابة لم تقصّر، والجهات المختصة أخذت أقوالنا، وقامت بواجبها على أكمل وجه".

واستطرد:"بالنسبة لي خاطفة الدمام لم تخطف الثلاثة فقط، بل لدي معلومات أنها خطفت أكثر من طفل، وإذا اعترفت عن الآخرين سأضحي بحقي الخاص من أجل فرحة العائلات الأخرى، وهذا ما أتمناه".

فيديو | والد المختطف #موسى_الخنيزي لـ #الإخبارية: مستعد للتنازل عن حقي الخاص في قضية #خاطفة_الدمام إذا اعترفت بتفاصيل باقي القضايا pic.twitter.com/OOL9Alez4k — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 17, 2020

وكانت النيابة السعودية طالبت، أمس الجمعة، بعد تحقيقات مطولة تضمنت 247 إجراء، و40 جلسة تحقيق، مع 21 متهمًا وشاهدًا، بإعدام 3 متهمين، بينهم الخاطفة الرئيسة مريم، ومعاقبة اثنين آخرين بعقوبات مشددة، وبينهم شخص خارج السعودية ستعمل المملكة على جلبه عبر الشرطة الدولية (الإنتربول).

ويوجد في القضية مفقودون آخرون، مثل: نسيم حبتور، ابتهال المطيري، ومحمد الحرابة، وعبدالعزيز الدوخي، وهؤلاء بدأت عائلاتهم بفتح ملفات فقدهم مجددًا بعد أن تابعت عودة: موسى الخنيزي، ونايف قرادي، ومحمد العماري، إلى عائلاتهم الحقيقية لأول مرة منذ اختطافهم في تسعينيات القرن الماضي رضعًا من مستشفى حكومي للولادة في المنطقة الشرقية، في واحدة من القصص الأشبه بالخيال.