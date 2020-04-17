سحل لص حاول سرقة عربة مليئة بأوراق المرحاض في متجر بنلدن (فيديو)

قام 3 من موظفي الأمن بجر لص حاول سرقة عربة مليئة بأوراق المرحاض من متجر "موريسونز"، رابع أكبر سلسلة من محلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة.

وأظهرت اللقطات التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ثلاثة من حراس الأمن والذي يُعتقد أنهم يعملون لدى شركة آمن خارجية في سوبر ماركت في إنفيلد في شمال لندن، وهم يجرون اللص المشتبه به من ساقيه وذراعيه داخل المتجر.

ويحاول الرجل منع الأمر من خلال التمسك بكومة من السلال المكدسة التي تنهار على رأسه عقب ذلك، ويسمع أحد الرجال وهو يقول: "أحضر العربة، أحضر العربة"، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وخلال الفيديو، يمكن رؤية موظف آخر يجر عربة مكدسة بأوراق المرحاض يسير خلف حراس الأمن، ثم يتم وضع الرجل والعربة في مكتب بالمتجر لاحتجازه.

وأثار ذلك الفيديو جدلاً واسعًا بعد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن شركة "موريسونز" دافع عن تصرفات موظفي الأمن.

وقالت متحدثة باسم شركة "موريسونز" إنه تمت مشاهدة سارق يدفع عربة كاملة خارج المتجر دون أن يدفع، وأضافت:"أمسكنا به وعندما يسرق الناس من متاجرنا، فإننا نهدف إلى استعادة العناصر المسروقة".

أصبح ورق التواليت سلعة ثمينة وسط انتشار فيروس كورونا والذي دفع المواطنين في جميع البلدان إلى تجريد العديد من أرفف المتاجر الكبيرة منها، ويتم بيعها الآن بأسعار مرتفعة عبر الإنترنت.