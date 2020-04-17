يمني يقتل أشقاءه الخمسة ويصيب السادس

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أقدم يمني، مساء الجمعة، على قتل 5 من أشقائه، وأصاب شقيقه السادس بإصابة بالغة، إثر خلاف بينهم، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن القاتل الذي يقطن في مديرية همدان، شمالي صنعاء، ارتكب جريمة قتل أشقائه الخمسة، بينهم شقيقته، وأصاب شقيقه السادس، نتيجة مطالبتهم إياه بتقسيم الإرث الذي تركه والدهم المتوفى. وأشارت إلى الجاني تمكن من الفرار عقب تنفيذ جريمته. ونقل موقع "خبر" المحلي، عن مصادره، أن السلطات القضائية في صنعاء، ارتكبت دورًا سلبيًا في حل النزاع، وزادت من تعقيد قضية الأشقاء المختلفين على الميراث، خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب بتعقيد الخلافات بين