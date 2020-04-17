بعد تداول مقطع يظهر تجاوزهما مع مخالفين للحظر.. توقيف رجلي أمن في قطر

بعد تداول مقطع يظهر تجاوزهما مع مخا...

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

أوقفت وزاره الداخليه القطرية، الجمعة، اثنين من منتسبيها العسكريين، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر تجاوزهما في التعامل مع أحد مخالفي حظر التجول المفروض في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
كما تمت إحالة من قام بالتصوير إلى النيابة العامة.

وقالت وزارة الداخلية في تغريدة على "تويتر" إنها "أوقفت اثنين من منسوبيها العسكريين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر تجاوزهما في التعامل مع أحد المخالفين".

 


وأضافت الوزارة أنه "تمت إحالة من قام بالتصوير إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها في هذا الشأن".

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