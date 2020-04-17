بعد تداول مقطع يظهر تجاوزهما مع مخالفين للحظر.. توقيف رجلي أمن في قطر

أوقفت وزاره الداخليه القطرية، الجمعة، اثنين من منتسبيها العسكريين، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر تجاوزهما في التعامل مع أحد مخالفي حظر التجول المفروض في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد. كما تمت إحالة من قام بالتصوير إلى النيابة العامة. فيديو#الداخلية_القطرية توقف اثنين من منسوبيها العسكريين وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر تجاوزهما في التعامل مع أحد المخالفين وإحالة من قام بالتصوير إلى النيابة العامه pic.twitter.com/GWPVCSA3dv — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 17, 2020

وقالت وزارة الداخلية في تغريدة على "تويتر" إنها "أوقفت اثنين من منسوبيها العسكريين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر تجاوزهما في التعامل مع أحد المخالفين".

أوقفت وزاره الداخليه اثنين من منسوبيها العسكريين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر تجاوزهما في التعامل مع أحد المخالفين، كما تمت إحالة من قام بالتصوير إلى النيابة العامه لاستكمال إجراءاتها في هذا الشأن #الداخلية_قطر — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) April 17, 2020



وأضافت الوزارة أنه "تمت إحالة من قام بالتصوير إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها في هذا الشأن".