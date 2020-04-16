بعد تحرشه بفتاة.. فصل نجل نائب كويتي من كلية سعد العبد الله للعلوم الأمنية

اعتمد وزير الداخلية الكويتي قرار فصل نجل أحد أعضاء مجلس الأمة من كلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، بعد ثبوت تحرشه بفتاة والاصطدام بسيارتها، وفقا لصحيفة "السياسة" المحلية.

وكان نجل النائب تعمد الاصطدام بسيارة الفتاة بعد فشله في محاولة التحدث إليها على أحد الطرق السريعة في شهر فبراير الماضي، أثناء استخدامه سيارة والده المخصصة له من مجلس الأمة (البرلمان)، ليتم حجزه من قبل الأجهزة الأمنية.

وحينها، قال مصدر أمني: إن "نجل النائب تم حجزه في المخفر برفقة مواطنين كانا معه في السيارة، بعد محاولته التهجم على رجال الأمن الذين حضروا عقب وقوع الحادث معترضا على الإجراءات القانونية بحقه"، نقلا عن صحيفة "القبس" الكويتية.

وأكد المصدر أنه "تم رفع ملف القضية إلى كبار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، مشيرا إلى توجه بتطبيق أشد العقوبات على المتهم؛ لأنه طالب ضابط".