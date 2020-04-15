برلماني أردني ينظم فعالية بحضور عشرات الأشخاص ويخرق حظر التجول (فيديو)

أثار برلماني أردني جدلا واسعا بعد تنظيمه فعالية بحضور عشرات الأشخاص، في ظل الحجر الصحي المفروض في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعقب تداول مقطع فيديو مساء يوم الأربعاء للفعالية تساءل أردنيون عن كيفية السماح لتجمع عشرات الأشخاص داخل إحدى الصالات في مدينة الرمثا بمحافظ اربد شمال الأردن في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة نظام حظر التجول وتمنع فيه التجمعات لأكثر من 10 أشخاص ضمن جهودها لمواجهة فيروس كورونا.

وقال النشطاء إن مقطع الفيديو يظهر تجمع عدد كبير من الأشخاص في منطقة لواء الرمثا خلال عطوة عشائرية على خلفية مقتل شخص بعيار ناري يوم الثلاثاء بطريق الخطأ أثناء استقباله بعد الإفراج عنه من أحد السجون في الأردن.

وعقب انتشار مقطع الفيديو، أصدرت مديرية الأمن العام في الأردن بيانا أوضحت خلاله تفاصيل العطوة العشائرية التي جرت في المنطقة.

العشرات يخالفون الحظر بجاهة صلح عشائرية في الرمثا Posted by ‎أحداث اليوم الاخبارية‎ on Wednesday, April 15, 2020

وقال البيان: "إن أحد أعضاء مجلس النواب (البرلمان الأردني) قام بتجميع عدد كبير من الأشخاص بعد دخول وقت حظر التجول الساعة السادسة مساء بتوقيت الأردن دون الحصول على موافقات أو إبلاغ الجهات المعنية".

وأضاف البيان أنه "وفور ورود المعلومات إلى الجهات الأمنية توجهت قوة أمنية إلى المكان وقامت بتفريق التجمع ".

وأكد البيان أنه "سيتم متابعة كل من قام بمخالفة أوامر الحظر كائنا من كان واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لتهديده سلامة وصحة المواطنين ولمخالفته أوامر الحظر ومنع التجمعات" .

كما أشار البيان إلى أن "العطوة المصرح لها كانت قبل الساعة السادسة موعد فرض حظر التجول"، موضحا أن العطوة الأولى قد حصلت على كافة الموافقات وضمت عددا محدودا من الأشخاص وروعي فيها التباعد وإجراءات السلامة وبحضور وإشراف أمني".