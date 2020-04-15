وفاة غامضة لضابط في القوات الجوية للأمن الجزائري

أعلنت المديرية العامة للأمن الجزائري، اليوم الأربعاء، عن العثور على جثمان ضابط في الوحدة الجوية للشرطة داخل غرفته في العاصمة الجزائر، على وقع غموض بشأن ملابسات الوفاة.
وذكر بيان للمديرية أنّ "الوفاة وقعت في ظروف مجهولة، وأثارت ذهولًا لدى منتسبي الأمن الوطني"، مشيرًا إلى أنّه عثر على الضابط بوبكر بلوزاني متوفَّى في الثامنة من ليلة الثلاثاء.
وركّز البيان على أن الضابط المتوفَّى، قضى في مقر الوحدة بضاحية الدار البيضاء شرق العاصمة الجزائر، وتبقى الوفاة مجهولة الأسباب لحد الساعة.
وأعلنت النيابة المختصة إقليميًا عن فتح تحقيق لتحديد أسباب ودوافع الحادثة.