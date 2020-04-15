وفاة غامضة لضابط في القوات الجوية للأمن الجزائري

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أعلنت المديرية العامة للأمن الجزائري، اليوم الأربعاء، عن العثور على جثمان ضابط في الوحدة الجوية للشرطة داخل غرفته بالعاصمة الجزائر، على وقع غموض بشأن ملابسات الوفاة. وجاء في بيان حصل عليه "إرم نيوز"، أنّ "الوفاة وقعت في ظروف مجهولة، وأثارت ذهولاً لدى منتسبي الأمن الوطني"، مشيرًا إلى أنّه جرى العثور على الضابط بوبكر بلوزاني متوفيًا في الثامنة من ليلة الثلاثاء". وركّز البيان على أنّ "حافظ الشرطة" المتوفى، قضى في مقر الوحدة بضاحية الدار البيضاء شرقي العاصمة الجزائر، وتبقى الوفاة مجهولة الأسباب لحد الساعة. وأعلنت النيابة المختصة إقليميًا عن فتح تحقيق لتحديد أسباب ودوافع الحادثة.