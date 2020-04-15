سائق متهور يعتدي على شرطي بحريني بالعض

قضت المحكمة الجنائية في البحرين بسجن سائق 3 سنوات بعد اتهامه بإهانة وضرب 3 من أفراد الشرطة أثناء إيقافه.

ووفق موقع "الأيام" المحلي، فقد اعتدى المتهم على رجل أمن أثناء تأديته وظيفته، حيث دفعه وعضه بيده وأحدث به إصابات عدة، كما أهان رجلي أمن آخرين برفقته، وشتمهم، حيث رمى سيجارة مشتعلة على سيارة الدورية، وصرخ عليهم.

وفي التفاصيل، فإن دورية أمنية كان فيها رئيس عرفاء وعريف ونائب عريف لاحظت سائق سيارة متهورا يقود مركبة من نوع "بيك اب" بسرعة عالية وبشكل خطير بين السيارات الأخرى.

وإثر ذلك، تمت متابعته حتى دخل إحدى المناطق وتم استيقافه، واتضح أنه كان بحالة غير طبيعية وهرب من الموقع، فتم الإمساك به من قبل أفراد الدورية، ولكنه قاومهم بشدة، واعتدى عليهم بالضرب، وتسبب بإصابة أحدهم بشكل متعمد أثناء محاولته الهروب، فتمت الاستعانة بدورية مساندة وإلقاء القبض عليه.