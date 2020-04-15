اعترافات جديدة لزوجة الكويتي المتهمة بقتله تؤكد وجود شخص ثالث في مسرح الجريمة

اعترفت المواطنة الكويتية المتهمة بقتل زوجها الأسبوع الماضي في محافظة مبارك الكبير بوجود شاهد على جريمتها المروعة التي ارتكبتها، وهو صديق لها كان برفقتها وشاهد جثة الزوج عقب مقتله.

وجاءت اعترافات المتهمة أثناء التحقيق المستمر معها بالجريمة التي لم يتم اكتشافها إلا بعد مرور يومين، حيث قالت "إنها ارتكبت الجريمة بمفردها إلا أنها اصطحبت صديقا لها في ذلك اليوم بسيارتها وتركته وصعدت بمفردها إلى منزلها وقامت بتصوير جثة زوجها لتؤكد لصديقها أنها قتلته".

وأضافت المتهمة في أقوالها التي نقلها مصدر أمني لصحيفة "الأنباء" المحلية، "أنها أقدمت على تصوير جثة زوجها عقب تشكيك صديقها بارتكابها للجريمة ظناً منه أنها تتوهم ذلك بسبب تعاطيها جرعة من مواد مخدرة".

وسبق أن ذكرت المتهمة (27 عاما) أنها لم تتعمد قتل زوجها إلا أن مشاجرة وقعت بينهما ذلك اليوم نتيجة تعاطيها المخدرات منذ سنوات ورفضها العلاج منها ليتطور الخلاف بينهما للضرب، لتقدم على ضربه بآلة صلبة على رأسه حتى فقد وعيه.

وأوضحت "أنها قامت بوضع جثته بكيس بلاستيكي ثم قامت بلفه بسجادة"، مؤكدة "عدم علمها إن كان مات لحظة وضعه في الكيس أم أنه فقد الوعي نتيجة الضرب على رأسه".

وعقب التحقيق مع المتهمة وجه النائب العام إليها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأحالها إلى السجن المركزي، إضافة إلى توجيه تهمة التستر على متهم إلى صديقها الذي جاء اسمه بالتحقيق لقيامه بإيواء المتهمة يومين حتى اكتشاف الجريمة.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة الزوج (31 عاما) مقتولاً داخل شقته بعد بلاغ تقدم به شقيقه الذي افتقده مما دفعه للتوجه إلى شقته وخلع بابها ليجده مقتولاً وملفوفاً بسجادة، ليوجه أصابع الاتهام إلى زوجة شقيقه التي تم ضبطها لاحقاً لتعترف بارتكاب الجريمة.