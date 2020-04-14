الشرطة الأوروبية تحبط صفقة وهمية لبيع كمامات لألمانيا بمبلغ ضخم

المصدر: ا ف ب

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" إحباط عملية احتيال بملايين الدولارات هدفت لإبرام صفقة وهمية لبيع كمامات إلى السلطات الصحية الألمانية مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

وكشفت يوروبول أن الحكومة الألمانية تعاقدت مع شركتين في منتصف آذار/مارس، لشراء كمامات بقيمة 15 مليون يورو، في وقت كان فيه المخزون العالمي من هذا المنتج يتراجع.

وبعد فشل الشركتين في إبرام صفقة من خلال الإنترنت عبر موقع إلكتروني مسجل في إسبانيا، تمت إحالتهما إلى عميل "موثوق" في أيرلندا.

ووعد الوسيط الأيرلندي بأن يتم إيصال الشركتين الألمانيتين بمورّد آخر قادر على تأمين الطلبية، لكن هذه المرة في هولندا، وفق يوروبول.

وتم توقيع اتفاق أولي دفعت بموجبه الشركتان 1,5 مليون يورو لشراء 1,5 مليون كمامة.

وأضافت يوروبول أن"المشترين قاموا بتحويل مالي إلى أيرلندا وتجهزوا لاستلام الشحنة والتي تشمل مرافقة الشرطة للشاحنات التي تنقل الكمامات من مخزن في هولندا إلى نقطة التسليم في ألمانيا".

ومع ذلك وقبل حلول موعد التسليم، قال المجرمون إنهم يحتاجون إلى 800 ألف يورو أخرى "من أجل تأمين البضاعة".

ومجددًا حولت الشركتان المبلغ المطلوب لكن الكمامات لم تصل.

وقالت يوروبول:"تبين أن الشركة الهولندبة قائمة لكنه تم استنساخ موقعها الإلكتروني، ولم يكن هناك أي تسجيلات رسمية للطلبية".

وسارعت أجهزة الشرطة بما في ذلك اليوروبول، والإنتربول، بسرعة لاسترداد الأموال.

وجمّد مكتب الجرائم الاقتصادية التابع للشرطة الأيرلندية بناءً على معلومات من الإنتربول مبلغ 1,5 مليون يورو بحساب في مصرف أيرلندي، كما حدد شركة أيرلندية متورطة.

وتتبع جهاز التحريات المالية الهولندي الـ800 ألف يورو التي تم تحويل 500 ألف منها إلى حساب مصرفي في بريطانيا كانت قيد التحويل أيضًا إلى حساب آخر في نيجيريا.

وبفضل إشارة من المحققين تمكن البنك البريطاني من استعادة المبلغ بالكامل، وتم تحويل الأموال كاملة إلى هولندا حيث جرى تجميدها.

وأفادت وكالة يوروبول أن الشرطة الهولندية اعتقلت اثنين من المشتبه بهم في هذه القضية والتحقيق ما زال جاريًا.