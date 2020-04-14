تفاصيل جديدة بمقتل العُماني سالم الوهيبي وإصابة زوجته على يد آسيوي

كشفت معلومات أولية في سلطنة عمان عن تفاصيل جريمة مقتل المعلم ورجل الأعمال سالم هدوب الوهيبي، وإصابة زوجته إصابات خطيرة على يد آسيوي.

وكانت شرطة عمان السلطانية قد أعلنت أن جريمة قتل وقعت في ولاية مصيرة، يوم الأحد، مؤكدة لاحقا إلقاءها القبض على القاتل الذي تبين أنه من جنسية آسيوية.

ووفق صحيفة "عُمان اليوم"، فإن "الجريمة وقعت في ساعة متأخرة من الليل، حيث دخل الجاني إلى غرفة نوم المجني عليه، وباغته بعدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده، في حين أصيبت زوجته بطعنات أيضا".

ورجحت تحقيقات أولية، أن "نقاشا كان قد دار بين الآسيوي والمجني عليه، يتعلق بعاملة المنزل، حيث ادعى القاتل أنها زوجته، فيما كان المجني عليه قد طلب من القاتل عدم التردد على منزله؛ لأن له حرمته، وعدم الدخول إليه دون إذن".

ونقلا عن الصحيفة، سبق أن قرر المجني عليه "الوهيبي" فسخ عقد عمل العاملة؛ نتيجة تردد الآسيوي إلى منزله بسببها، وترحيلها إلى بلادها بعد فتح الخطوط الجوية، إلا أن القاتل قرر قتله وسدد له طعنات أدت إلى وفاته، وأصيبت زوجته إصابات خطيرة، تم نقلها على إثرها للعناية المركزة. فيما تحوم شكوك بشأن تورط عاملة المنزل مع الآسيوي في الجريمة.

يذكر أن سالم هدوب الوهيبي يعمل مدرسا للتعليم الأساسي بولاية مصيرة، كما دخل في عالم الأعمال والتجارة، ولديه 4 أولاد وابنتان.