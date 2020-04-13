مصر.. حبس شبان ظهروا في فيديو "التدخين خلال الصلاة"‎

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تدخل النائب العام المصري في واقعة الشباب المتورطين في واقعة "أداء الصلاة بالسيجارة" وأشعلوا موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. وأمر النائب العام بحبس الثلاثة متهمين على ذمة التحقيقات؛ بتهمة استغلال الدين والترويج لأفكار متطرفة بقصد ازدراء الأديان السماوية، واعتدائهم على مبادئ وقيم المجتمع المصري عن طريق الشبكة المعلوماتية. وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد توصل لمقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي أظهر 3 شباب يؤدون الصلاة بالهيئة المفروضة بالدين الإسلامي، بينما يضع آخر سيجارة مشتعلة في فمه ويحرضه على تدخينها فيدخنها؛ ثم يتناولها بيده خلال أدائه هيئة الصلاة، بينما يصور ثالث غيرهما المقطع يظهر