مصر.. حبس شبان ظهروا في فيديو "التدخين خلال الصلاة"‎

أمر النائب العام المصري بحبس الشباب المتورطين في واقعة "أداء الصلاة بالسيجارة" وأشعلوا موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.
ووجه لأولئك الشباب تهمة "استغلال الدين والترويج لأفكار متطرفة بقصد ازدراء الأديان السماوية، واعتدائهم على مبادئ وقيم المجتمع المصري عن طريق الشبكة المعلوماتية".
وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد توصلت لمقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي أظهر 3 شباب يؤدون الصلاة بالهيئة المفروضة بالدين الإسلامي، بينما يضع آخر سيجارة مشتعلة في فمه ويحرضه على تدخينها فيدخنها، ثم يتناولها بيده خلال أدائه هيئة الصلاة، بينما يصور ثالث غيرهما المقطع يظهر صوته خلال التصوير وسط أصوات ضحكات وسخرية من أكثر من شخص.
وعلى إثر الضجة التي أحدثها الفيديو في مصر كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري عن الواقعة وضبط مرتكبيها وأمكن تحديدهم وهم ثلاثة يبلغون من العمر سبعة عشر عاما.
وباستجواب النيابة العامة لهم أقروا بارتكابهم الواقعة وصحة ما جاء بالمقطع المتداول قاصدين ازدرائهم الدين الإسلامي سعياً لنيلهم الشهرة.