القبض على عصابة آسيوية تروج لمنتجات طبية "مجهولة المصدر" في دبي

ألقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، يوم الاثنين، القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص يحملون جنسيات آسيوية مختلفة.

وحاولت العصابة بيع منتجات طبية مجهولة المصدر في الأسواق، بعد الترويج لها عبر برنامج التواصل الاجتماعي "واتس أب"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.

وأضافت الوكالة: "أخفت العصابة المنتجات داخل 3 فيلات في 3 مناطق مختلفة في إمارة دبي، فيما بلغت الكمية المضبوطة 400 ألف كمامة طبية وألف نظارة طبية و25 ألف قفاز طبي و270 قطعة ملابس طبية و 3900 من العبوات والأغلفة المجهزة بملصقات تخفي بلد المنشأ وعليها بيانات وعلامات تجارية غير معروفة المصدر".

وقال العقيد صلاح بو عصيبة، مدير إدارة الجرائم الاقتصادية، إن "الإدارة تلقت معلومات دقيقة المصدر عن محاولة عدد من أصحاب الجنسية الآسيوية عرض وبيع منتجات طبية عن طريق برنامج واتس أب، مخالفين بذلك القوانين المعمول بها في بيع هذا النوع من المنتجات الطبية".