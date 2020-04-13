القبض على عصابة خنقت فتاة برباط حذائها بعد اغتصابها في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الأحد، القبض على عصابة من 4 أشخاص قامت بقتل الفتاة ملاك عباس بخنقها برباط حذائها بعد اغتصابهم لها في مدينة حمص.

وفقدت الفتاة ملاك في وقت الظهيرة عندما غادرت منزلها لشراء بعض الأشياء في شهر شباط الماضي.

وبعد حوالي شهر من البحث عن الشابة المفقودة، البالغة من العمر 20 عاما، تم العثور على جثتها في أحد الأبنية المهجورة.

وقالت الوزارة في بيان إن فرعي الأمن الجنائي والأمن السياسي بحمص تمكنا من إلقاء القبض على 4 أشخاص وبالتحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة اعترفوا بقيامهم بقتل المغدورة ملاك عن طريق طعنها 11 طعنة بسكين حادة وخنقها برباط حذائها الذي ترتديه وضربها على رأسها بجسم صلب بعد اغتصابهم لها.