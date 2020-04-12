الشرطة المصرية تقبض على المتورطين في واقعة "الصلاة بسيجارة" (فيديو)

ألقت الشرطة المصرية القبض على 3 شباب أشعلوا الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يسخرون فيه من الصلاة.

وظهر في الفيديو المتداول شاب يصلي على سجادة وبقربه اثنان من أصدقائه، وأثناء تأدية الصلاة قام أحدهما بوضع السيجارة في فمه، وقال الآخر أمسكها بيدك، فاستجاب الشاب المصلي لذلك وتناول السيجارة رغم استمراره بأداء الصلاة.

ولاقى الفيديو حالة غضب عارمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا المشهد خاصة أن المصلي يقف بين يدي الله ورأوا ذلك تقليلا من قيمة العبادات والصلاة وطالبوا بسرعة القبض عليهم ومحاكمتهم، وهو ما حدث بالفعل.

قال أحد المعلقين: "حسبنا الله ونعم الوكيل هذا هو غباء وقلة وعي ديني ولازم يكون في قرار رادع ويتم محاسبة هؤلاء الشباب وفعلا ده إحنا اللي ربنا بيعملوا فينا مش كثير علينا علشان بنلعب بالقرآن والصلاة وده بعد ديني".

وأضاف آخر: "الله اللى بيحصل لنا دا غضب من ربنا علينا لو كنا مسلمين أو أي ملة تانية دا غضب على البشر ككل"، وتابع ثالث غاضبا: "أقسم بالله كورونا قليل ع البني آدمين".

وذكر بيان الداخلية المصرية أنه تم تحديد هوية الصبي الذي ظهر بمقطع فيديو وهو يدخن سيجارة في أثناء الصلاة، موضحا أنه طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي ومقيم بمدينة الرحمانية في محافظة البحيرة، وجرى ضبطه وأقر بأن الفيديو المشار إليه خاص به.

وقال المتهم في اعترافاته الأولية إن الأصوات التي ظهرت إلى جواره لصديقيه وهما طالبان بذات صفه الدراسي، ومقيمان بذات المدينة، وأمكن ضبطهما، و3 هواتف محمولة خاصة بالمذكورين ومستخدمة في تصوير ونشر الفيديو.