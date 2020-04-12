محامية أسانج تقول إنها أنجبت طفلين منه خلال لجوئه بسفارة الإكوادور في لندن

نقلت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد، عن المحامية الجنوب أفريقية، ستيلا موريس، قولها إنها أنجبت طفلين من موكلها مؤسسس موقع (ويكيليكس)، جوليان أسانغ، خلال لجوئه في سفارة الإكوادور في لندن رافضًا طلب تسليمه.

وقالت صحيفة ميل أون صنداي إن المحامية (37 عامًا) ارتبطت بأسانغ منذ العام 2017، أنجبا طفلين عمر أحدهما عام والآخر عامان، وإن ستيلا حملت بهما عندما كان أسانغ في السفارة، موضحة أن الأمر بقي سرًا على وسائل الإعلام التي كانت تغطي قضيته وأجهزة المخابرات التي ترصد أنشطته.

ونشرت الصحيفة صورًا لأسانغ مع طفل قيل إنه ابنه الأكبر، والذي قالت الصحيفة إنه تم تهريبه إلى السفارة ليراه أبوه، لافتة إلى أن الطفلين مواطنان بريطانيان.

وشاهد أسانغ ولادة الطفلين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وتم إخراج أسانغ، المولود في أستراليا، من السفارة في العام الماضي بعد مواجهة استمرت7 سنوات، وهو مسجون الآن في بريطانيا ويقاوم تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهم القرصنة الإلكترونية والتخابر.

ويقول مؤيدوه إن القضية الأمريكية ضده سياسية، وإنه لا يمكن أن يلقى محاكمة عادلة هناك.

وقالت موريس إنها قررت أن تتحدث الآن لأنها تخشى إصابة أسانغ بفيروس كورونا في السجن، وقالت للصحيفة:"أحب جوليان بشدة وأتطلع إلى زواجنا".