الإفراج عن الشاعر الكويتي فاضل الدبوس المتهم بـ"إثارة الفتنة"

الإفراج عن الشاعر الكويتي فاضل الدب...

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أخلت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، سبيل الشاعر فاضل الدبوس، المتهم بـ"إثارة الفتنة" في البلاد، وذلك بكفالة مالية.

وتم اتهام الشاعر المثير للجدل بإثارة الفتنة على خلفية نشره مقطع فيديو ترحم فيه على الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأساء إلى المرجع الشيعي علي السيستاني، بحسب الموقع الأمني "أمن ومحاكم" المختص بنقل آخر أحكام القضاء.

وأثار المقطع الذي تداوله النشطاء، في وقت سابق، استياء شديدا عند شريحة واسعة من الكويتيين؛ لترحمه على الرئيس العراقي الذي غزا بلادهم، فضلا عن انتقادهم لإساءته للسيستاني الذي يُعتبر رمزا للشيعة.

ونشر حساب (شاعر الوطن فاضل الدبوس) المنسوب للشاعر، مقطعا له قبل ساعات، ذكر فيه "أنه خرج اليوم من النيابة".

وسبق أن تعرض الشاعر الدبوس لمحاكمات في قضايا سابقة، بعد اتهامه بالإساءة إلى شخصيات ومسؤولين في البلاد، كان آخرها في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث تم توقيفه بتهمة مخالفة الآداب العامة، ليتم الإفراج عنه لاحقا بكفالة أيضا.

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