الإفراج عن الشاعر الكويتي فاضل الدبوس المتهم بـ"إثارة الفتنة"

أخلت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، سبيل الشاعر فاضل الدبوس، المتهم بـ"إثارة الفتنة" في البلاد، وذلك بكفالة مالية.

وتم اتهام الشاعر المثير للجدل بإثارة الفتنة على خلفية نشره مقطع فيديو ترحم فيه على الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأساء إلى المرجع الشيعي علي السيستاني، بحسب الموقع الأمني "أمن ومحاكم" المختص بنقل آخر أحكام القضاء.

النيابة العامة تخلي سبيل #فاضل_الدبوس بكفالة 200 دينار بعد اتهامه بإثارة الفتنة في البلاد وإساءة استعمال الهاتف على خلفية نشره مقطع بالاساءة الى المرجع الديني السيد السيستاني والترحم على المقبور صدام حسين pic.twitter.com/cqkdMPhsYT — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) April 12, 2020

وأثار المقطع الذي تداوله النشطاء، في وقت سابق، استياء شديدا عند شريحة واسعة من الكويتيين؛ لترحمه على الرئيس العراقي الذي غزا بلادهم، فضلا عن انتقادهم لإساءته للسيستاني الذي يُعتبر رمزا للشيعة.

ونشر حساب (شاعر الوطن فاضل الدبوس) المنسوب للشاعر، مقطعا له قبل ساعات، ذكر فيه "أنه خرج اليوم من النيابة".

وسبق أن تعرض الشاعر الدبوس لمحاكمات في قضايا سابقة، بعد اتهامه بالإساءة إلى شخصيات ومسؤولين في البلاد، كان آخرها في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث تم توقيفه بتهمة مخالفة الآداب العامة، ليتم الإفراج عنه لاحقا بكفالة أيضا.