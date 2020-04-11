زوج الطبيبة المصرية المتوفاة بكورونا يكشف تفاصيل واقعة رفض دفنها

كشف زوج الطبيبة المصرية المتوفاة بكورونا في مصر الدكتور أحمد الهنداوي، تفاصيل جديدة بشأن واقعة اعتراض أهل قريتها دفن جثمانها خوفا من العدوى بفيروس كورونا، مؤكدا أن الجثمان ظل لمدة 6 ساعات قبل الدفن حتى وصول قوات الشرطة ومساعدته على دفنها.

وأوضح ”الهنداوي“ في مداخلة لبرنامج ”على مسؤوليتي“، المذاع على قناة ”صدى البلد“: أن المشهد كان مأساويا للغاية ولم يكن متوقعا أن يحدث ذلك من أهالي قرية الطبيبة، حيث كان يرغب في دفنها في مدفنها الخاص بقرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية ولكن فور الوصول إلى طريق المقابر بالقرية وجدوا الأهالي قطعوه، ورفضوا دخولهم المقابر وقاموا بكسر زجاج سيارة الإسعاف“.

وفي ذات السياق، قال إبراهيم عبد الحميد الشحات، عمدة قرية شبرا البهو التي حدثت بها الواقعة، أن المحافظة وضعت حراسة مشددة على مقبرة الطبيبة بعد أن هدد الأهالي بأنهم سيقومون بإشعال النيران في الجثمان إذا تم دفنه.

وأكد عمدة القرية في تصريحات تليفزيونية، أنه كان متواجدا لحظة وصول سيارة الإسعاف إلى المدافن وظل يتحدث مع الأهالي المعترضين عن دفن الطبيبة، في حضور قوات من الشرطة، ولكن الأهالي كانوا متخوفين من عملية دفن الطبيبة وبخاصة أن المدافن قريبة من المنازل، معقبا:“بعض أعضاء مجلس النواب قاموا بمحاولة إقناع الأهالي بالموافقة على دفن الطبيبة إلا أنهم رفضوا ذلك“.

وأشار إلى أن الشرطة تمكنت من ضبط مجموعة من الأهالي الرافضين لعملية الدفن واللذين كانوا السبب في إشاعة الفوضى، على الرغم من أن الطبيبة وزوجها من الشخصيات المحبوبة بالقرية، مضيفا أنه سيوجه الاعتذار لزوج الطبيبة خلال الساعات القادمة.