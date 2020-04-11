مصر.. النيابة تحقق في رفض أهالي قرية دفن جثمان طبيبة متوفاة بـ“كورونا“

أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في واقعة منع عدد من الأهالي في محافظة الدقهلية (شمال البلاد)، دفن طبيبة متوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت النيابة، في بيان اليوم السبت، إنها ”ستعلن تفاصيل الواقعة المتعلقة بوفاة طبيبة في مستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة في محافظة الإسماعيلية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد“، عندما تنتهي التحقيقات.

من ناحية أخرى، ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية، القبض على 20 شخصا في قرية ”البهو فريك“ مركز أجا، اعترضوا على دفن الطبيبة سونيا عبد العظيم عارف (64 سنة).

وقال مصدر أمني، إن المتهمين اعترضوا على دفن الجثة بالمقابر، ومنعوا سيارة الإسعاف من الدخول، وأشعلوا النيران في أكوام من قش الأرز، ورددوا الهتافات ضد دفنها بقريتهم مرددين ”كورنا لأ“، و“الطبيبة لأ“، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن وإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم والتمكن من دفن الجثمان.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن أجساد الموتى لا تنقل عدوى ”كوفيد-19“ بوجه عام، ناصحة العاملين الصحيين والقائمين على عملية الدفن، والمسؤولين عن التعامل المباشر مع الجثامين باتخاذ التدابير اللازمة قبل الدفن واتباع إرشادات المنظمة بشأن الوقاية من العدوى.

وأفادت المنظمة بضرورة ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة، مثل القفازات والعباءات ذات الاستعمال الواحد، المانعة للماء والكمامات الطبية وواقيات العينين أثناء تغسيل الموتى وتمشيط الشعر وتقليم الأظافر والحلاقة، وفقا للاحتياطات القياسية.