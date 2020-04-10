بالفيديو.. زوج ضحية كورونا فاطمة الحطاب يروي تفاصيل إصابته وزوجته بالفيروس

روى المصري شادي رضا المصاب بفيروس كورونا، وزوج السيدة فاطمة الحطاب، المتوفية ورضيعتها بالفيروس، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شريكة حياته.

وقال شادي رضا، خلال اتصال هاتفي بالإعلامي عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، إن الإصابة جاءت من شقيق زوجته خلال مخالطته لأحد المصابين في العمل فنقل المرض لباقي الأسرة.

وأضاف رضا ”زوجتي كانت تخدم أسرتها على الدوام.. تفاجأنا بارتفاع درجة حرارتها وكانت حاملا، وحين أجرينا الكشف الطبي تبين الإصابة بكورونا، ونقلت لي العدوى، وكذلك للجنين“.

وأوضح أن زوجته توجهت إلى مستشفى الصدر، وبالفعل تبين الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد الكشف عن وجود فراغات داخل الرئة، وتلقت الرعاية الصحية اللازمة.

وأكد شادي رضا، أن الأطباء حاولوا توليد زوجته كي تستعيد مناعتها بشكل كامل وكي يتم التخفيف على الرئتين، وبالفعل تم الولادة وتوفيت الرضيعة بعد ساعات، وعقب الولادة حدثت مضاعفات لزوجته أدت إلى وفاتها بعد وضعها على جهاز التنفس.

وبين شادي رضا، أنه موجود حالياً في مستشفى العزل لتلقي العلاج من فيروس كورونا، محتسبا زوجته وابنته عند الله شهداء، مطالبا الجميع باتباع طرق الحماية لأن ذلك الفيروس سريع الانتشار.

وكانت حالة من الحزن قد سيطرت، الخميس، على رواد مواقع التواصل في مصر بعد وفاة فاطمة الحطاب بكورونا بعد رضيعتها.

ولاقت وفاة ”الحطاب“ حالة تعاطف واسعة لاسيما بعد ترك وصية قبل رحيلها قالت فيها: ”سامحوني واستروا عيوبي، وادعوا لي بالرحمة، وتذكروا الصحبة ولو إني أخطأت، انسو أخطائي، واذكروا أجمل صفاتي، لا أعلم بأي ساعة كتب لي انقباض روحي“.