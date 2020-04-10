عثر عليه ملفوفا في سجادة.. كويتية تقتل زوجها في شجار بينهما

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، اليوم الجمعة، القبض على شابة كويتية، متهمة بقتل زوجها، الذي عثر على جثته داخل منزله، وملفوفة بـ“سجادة“.

وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، في بيان، ”إن الأمن الجنائي تمكن من ضبط مواطنة من مواليد 1993، والمتهمة في قضية جنايات العدان (قتل عمد)، والتي أقرت بدورها بارتكاب الجريمة، مبينة أنها كانت على خلافات دائمة مع زوجها، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها“.

الإعلام الأمني: قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط المتهمة بقتل زوجها pic.twitter.com/1S7u76Bpm6 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 10, 2020

ونقلًا عن صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن الزوجة أفادت في التحقيقات، أن خلافًا نشب بينها وبين زوجها وتبادلا الضرب، وعلى إثر ذلك سددت له ضربة على رأسه بجسم صلب، وتركته غارقًا في دمائه وفرّت هاربة.

وعثر رجال الأمن في وقت سابق على جثة كويتي ثلاثيني داخل شقته في محافظة ”مبارك الكبير“، ملفوفًا بـ“سجادة“ وعلى رأسه آثار ضرب، وذلك بعد بلاغ تقدّم به شقيق الضحية، الذي توجه إلى شقة شقيقه نتيجة القلق الذي انتابه عقب فقده الاتصال به لفترة طويلة ليجده جثة هامدة.