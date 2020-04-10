أول تعليق لقناة رؤيا الأردنية على توقيف مالكها ومدير أخبارها‎

في أول تعليق لها بعد إيقاف مالكها ومدير أخبارها لدى الأجهزة الأمنية، قالت قناة رؤيا الفضائية في الأردن، اليوم الجمعة، إنها كانت وستبقى داعمة لجهود الدولة الأردنية بكافة الأزمات باعتبارها جزءا من إعلام الدولة الأردنية الذي يعمل بمهنية عالية وبحس وطني مسؤول.

وأكدت القناة ”احترامها لمبدأ سيادة القانون واستقلال ونزاهة القضاء الأردني العادل“، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني الخاص بها.

يأتي ذلك بعد أن أوقفت الأجهزة الأمنية مالك ومدير القناة فارس الصايغ، ومدير الأخبار فيها محمد الخالدي، مساء أمس الخميس.

وباشرت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة، مساء الخميس، التحقيق مع المسؤولين في القناة، على خلفية نشر إحدى المواد الإعلامية التي بثت على شاشتها ومنصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت القناة نشرت تقريرا استطلع آراء مواطنين يعملون بالأجر اليومي، ظهر البعض خلاله يلوحون بالتجارة في المخدرات في حال لم يسمح لهم بالعمل.