مقتل مسن على يد جاره بسبب ”طبق خضار“

تعرض مسن في الهند للضرب حتى الموت على يد جاره، بسبب مشاجرة على طبق خضار، في ظل نقص الطعام في البلاد، على إثر فرض الحظر الشامل لمنع تفشي فيروس كورونا.

وذكر موقع Indiatimes الإخباري، اليوم الخميس، أن الحادث وقع في منطقة شَهدارا بمدينة دلهي الهندية، أثناء توزيع العاملين في المجلس البلدي الطعام للعائلات المحتاجة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم ويُدعى ”نانهي“ تشاجر مع موظفي البلدية، بسبب توزيعهم كميات صغيرة من الخضار، وهنا تدخل جاره ويُدعى سانتلال 65 عاما، وحاول التحدث معه لإيقافه عن المشاجرة معهم.

ولكن بدلاً من تهدئته، اتجهت الأمور للأسوأ، حيث التقط المتهم عصا وضرب سانتلال على رأسه ثم فر هاربا من المكان.

ونقل سانتلال إلى المستشفى حيث توفي متأثرا بجراحه، بينما أطلقت الشرطة عملية مطاردة لإلقاء القبض على المتهم، وتمكنت من اعتقاله.

وكشفت التحقيقات أن سانتلال لديه ورشة إصلاح الأدوات الكهربائية وتم إغلاق المحل الخاص به، بسبب الحظر الشامل في الهند على إثر تفشي كورونا.

وبعد توقفه عن العمل كان سانتلال يعتمد على توفير الطعام لعائلته من الأطعمة التي توزعها البلدية.

وقال ابنه في التحقيقات: ”إن والده كانت يخشى من وقوع مشكلة مع موظفي البلدية أثناء توزيعهم للطعام، مما يؤدي لتوقفهم عن العمل في ظل الأزمة، لذلك حاول منع المتهم من التشاجر معهم“.