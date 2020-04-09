البحرين.. خليجي يعتدي على آخر بعصا داخل فندق

عاقبت المحكمة الجنائية في البحرين خليجيا بالسجن غيابيا بعد اعتدائه على آخر بالعصا، مسببا له عاهة بنسبة 20%.

ووفق موقع ”الأيام“ المحلي، بدأت الواقعة في أحد فنادق الجفير، حيث كان المجني عليه في مقهى الفندق يتناول وجبة الإفطار، فجاء المتهم وتهجم عليه، ما دفع المجني عليه للرد.

وإثر ذلك، استدعى المتهم أشخاصا وعاد برفقتهم، واعتدوا على المجني عليه، وقاموا بضربه، وقام المتهم بدوره بضربه على رأسه بواسطة عصا، فتدخل رجال الأمن بالفندق وأبعدوا المعتدين.

واستنجد المجني عليه بأحد الموجودين الذي قام بإسعافه وإخراجه من الفندق، ولاحقا عاد المجني عليه إلى بلاده، وتبين إصابته بعاهة تقدر نسبتها بـ20%.