زعم أنه محتال.. طالب بحريني يروج لـ“الحشيش“ على مواقع التواصل

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بسجن طالب جامعي مدة 10 سنوات، وتغريمه 5 آلاف دينار (13,250 دولارا)، بعد ضبطه يبيع المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق موقع ”الأيام“ المحلي، فإن إدارة مكافحة المخدرات تلقت بلاغا عن حيازة شاب للمخدرات بقصد الاتجار والتعاطي، واستغلاله مواقع التواصل الاجتماعي للترويج.

وتشير التحقيقات إلى أن مصدرا سريا تواصل مع الشاب، وطلب شراء كمية من مادة الحشيش، واتفقا على اللقاء، لكن الشرطة كانت حاضرة في الموعد وألقت القبض عليه.

واعترف المتهم بإنشائه، قبل إلقاء القبض عليه بأسبوع، حسابات على مواقع التواصل من أجل الاحتيال على الأشخاص الذين يريدون شراء المخدرات والحصول على أموالهم والهرب.

وزعم الطالب أنه ”حضر بالفعل وكان ينوي الهرب بالأموال، إلا أن الشرطة داهمت المكان وعثرت بحوزته على قطعة حشيش كانت لاستخدامه الشخصي“، وفق قوله.