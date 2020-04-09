شرطة دبي تقبض على صاحب مقطع ”عواء الذئب“

أعلنت شرطة دبي عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ عن إلقائها القبض على شاب آسيوي قام بتصوير مقطع فيديو لمبنى حكومي وإضافة صوت عواء الذئب بغرض الاستهزاء والسخرية.

ونشر الوافد الآسيوي المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكدت شرطة دبي اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى الجهات المختصة.

ألقت شرطة دبي القبض على شاب اسيوي قام بتصوير مقطع فيديو لمبنى حكومي وإضافة صوت عواء الذئب بغرض الإستهزاء والسخرية وقام بنشر الفيديو على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي ، وعليه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى الجهات المختصة pic.twitter.com/7G7tl4mxGM — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) April 8, 2020

يذكر أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي قد ألقت في وقت سابق القبض على شاب آسيوي قام بتصوير مقطع فيديو وهو يتباهى بتعاطي المخدرات، ويتحدى الأجهزة الأمنية.