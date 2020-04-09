 شرطة دبي تقبض على صاحب مقطع ”عواء الذئب“ – إرم نيوز‬‎

شرطة دبي تقبض على صاحب مقطع ”عواء الذئب“

شرطة دبي تقبض على صاحب مقطع ”عواء الذئب“

المصدر: فريق التحرير

أعلنت شرطة دبي عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ عن إلقائها القبض على شاب آسيوي قام بتصوير مقطع فيديو لمبنى حكومي وإضافة صوت عواء الذئب بغرض الاستهزاء والسخرية.

ونشر الوافد الآسيوي المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكدت شرطة دبي اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى الجهات المختصة.

يذكر أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي قد ألقت في وقت سابق القبض على شاب آسيوي قام بتصوير مقطع فيديو وهو يتباهى بتعاطي المخدرات، ويتحدى الأجهزة الأمنية.

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