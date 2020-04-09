النيابة السعودية تحقق مع وافد تعمد ”العطاس“ بمتجر في تبوك (فيديو)

فتحت النيابة العامة في السعودية تحقيقا مع وافد قام بنزع كمامته وتعمد العطاس باتجاه مواد غذائية في أحد المتاحر التموينية في تبوك.

ووجهت النيابة العامة لإجراء تحاليل للمقيم للتثبت من إصابته من فيروس ”كورونا“ من عدمه، وتوجيه الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية في المتجر، حسب مصدر بالنيابة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، شخصا، في أحد متاجر التسوق، قام بنزع كمامته وعطس، قبل أن يقوم موظف أمن بإخراجه بالقوة من المتجر.

الله لا يوفقهم pic.twitter.com/dynJ62WKRt — مو أي Rawan (@RwaanAS) April 8, 2020

وأكد المصدر للنيابة العامة، حسب ما نقلت ”صحيفة الرياض“ المحلية، ”أن الدائرة المختصة باشرت استجواب المعني، بعد إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاما، وتفريغ تسجيلات كاميرات الموقع والتي أظهرت قيام المذكور بنزع كمامة كان يرتديها والعطس باتجاه مواد غذائية مغلفة في أحد الأرفف، وعلى إثره صدر أمر النيابة بإجراء الكشف الطبي بحقه، وتوجيه الجهة المختصة بأخذ الاجراءات الاحترازية في محل الواقعة تحوطاً لحال إيجابية إصابته بفيروس كورونا، وبقائه في العزل لحين صدور تقرير طبي بشأنه، وتمهيدا لمباشرة الدعوى الجزائية تجاهه أمام المحكمة المختصة“.

وشدّد المصدر على أن ”السلوك المادي الصادرعن المذكور محل للتأثيم لمخالفته التدابير الوقائية في شأن جائحة كورونا، واقترافه ما من شأنه إثارة الشك والريبة في بواعثه ودوافعه، فضلا عن الجنائية المغلظة حال ظهور ما يفيد إصابته بفيروس كورونا“.